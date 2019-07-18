В Подмосковье пройдут бесплатные кинопоказы в честь 90-летия со дня рождения Шукшина

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Библиотеки в четырех муниципалитетах Московской области бесплатно покажут картину известного режиссера и писателя Василия Шукшина "Живет такой парень" в честь 90-летия со дня его рождения. Кинопоказы пройдут с 19 по 4 августа, сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"С 19 июля по 4 августа 2019 года в честь 90-летия выдающегося кинорежиссера, сценариста, писателя и актера Василия Макаровича Шукшина Министерство культуры Московской области и ГАУ МО "Мособлкино" при поддержке Госфильмофонда России и Министерства культуры Российской Федерации проводят показы художественного фильма "Живет такой парень" в библиотеках региона", - говорится в сообщении.

Фильм будут показывать в библиотеках городских округов Клин, Дубна, Лосино-Петровский и Одинцовский. Еще один - специальный показ картины состоится в рамках проекта "КиноLeto" в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.

"Василий Шукшин - особая фигура в нашем искусстве, самобытная глыба. Масштаб его ренессансного дарования на стыке нескольких жанров сразу, литературы и кино, сравним, наверное, с талантом Владимира Высоцкого. Лучшей данью памяти мастера станет этот коллективный просмотр его картины, которую можно будет увидеть в рамках кинопоказа сразу в нескольких городах Подмосковья", - процитировали в сообщении министра культуры Московской области Нармин Ширалиеву.