Наилучший результат по ЕГЭ школьники Подмосковья показали на экзамене по английскому языку

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подмосковные школьники в текущем году показали наилучший результат при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку, средний балл по этому предмету составил 75,2. Об этом в четверг сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства, министра образования региона Ольги Забраловой.

"Лучше всего подмосковные школьники справились с испытаниями по английскому языку, - средний балл составляет 75,2, по русскому языку - 72,4, литературе - 66,2 и информатике - 63,7. Видна положительная динамика у выпускников, сдававших профильную математику, физику, химию и историю. Результаты по остальным предметам соизмеримы с прошлогодними", - процитировали в сообщении Забралову.

Как отметили в пресс-службе, минимальный порог при сдаче экзамена по русскому языку не преодолели 0,13% учащихся, по базовой математике - 0,01%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ЕГЭ сдали 38 тыс. человек, из которых 34 тыс. - выпускники этого года. По итогам ЕГЭ в Подмосковье было определено 486 стобалльных результата и 33 "мультистобалльника".