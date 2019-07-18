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Сильный дождь, град и гроза ожидаются в Подмосковье в ближайшее время

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Усиление ветра, сильный дождь, гроза и град ожидаются в ближайшие часы в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие два часа с сохранением до вечера четверга по Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с", - сказали в главке.

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