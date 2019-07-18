Почти 5 тыс. пожилых пар получили выплаты к юбилею совместной жизни в Подмосковье

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. пар в Подмосковье с начала года получили единовременные выплаты по случаю юбилея совместной жизни. Помощь предоставляется парам, прожившим вместе 50 лет и более, сообщила в четверг пресс-служба первого заместителя председателя правительства, министра образования региона Ольги Забраловой.

"С начала года 4983 подмосковные пары получили единовременные выплаты к юбилею совместной жизни. Выплаты можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее", - процитировали в сообщении Забралову.

В пресс-службе отметили, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей. Те, кто в браке находится более 65 лет, могут получить 8 тыс. рублей, а те, кто живет вместе 70 лет и более, - 9 тыс. рублей.

"Для получения пособия можно подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства или же обратиться в МФЦ. Процедура простая, с собой нужно иметь паспорт", - добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в материале.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что в прошлом году за аналогичный период дополнительные выплаты были предоставлены 4906 парам. Всего в 2018 году единовременные выплаты получили более 11,5 тыс. пар.