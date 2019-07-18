Власти Подмосковья определили участок для строительства дороги к мясокомбинату "Черкизово"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Территорию для строительства новой дороги, ведущей к мясокомбинату "Черкизово", определили в подмосковной Кашире, дорожный объект будет открыт для движения в четвертом квартале текущего года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Участок строительства определен от примыкания автомобильной дороги Ледово - Железня до съезда к мясокомбинату "Черкизово" и проезда к населенному пункту Топканово <...> Открыть движение по новой дороге запланировано уже в четвертом квартале текущего года. В рамках строительства новой дороги предусмотрена установка новых инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Отмечается, что общая протяженность новой дороги составит более 1,5 км. Движение будет осуществляться по двум полосам, расчетная скорость составит 80 км/ч.

В пресс-службе пояснили, что на строительство объекта из дорожного фонда Московской области выделили свыше 116 млн рублей.