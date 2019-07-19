Газоснабжение станции "Мосэнерго" в Мытищах полностью восстановили

"19 июля в 02:50 мск аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме", - отмечает ведомство.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе, подводящем газ на ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в Мытищах, завершены. Газоснабжение станции восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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11 июля произошло возгорание газопровода "Мосгаза", подающего газ на ТЭЦ-27. Из-за инцидента подача газа прекращалась, станция приостанавливала выработку электроэнергии. 13 июля оба парогазовых энергоблока, остановленные 11 июля в связи с отключением газоснабжения станции, включены в работу.

Минэнерго отмечает, что ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в настоящее время работает в соответствии с диспетчерским графиком, по состоянию на 7:00 мск 19 июля "Мосэнерго" мощность выработки электроэнергии станцией составляла 500 МВт.

ТЭЦ-27 расположена на территории городского округа Мытищи (Московская область). Станция введена в эксплуатацию в 1992 году. Установленная электрическая мощность ТЭЦ-27 - 1 060 МВт, тепловая - 1 876 Гкал/ч. Электростанция обеспечивает тепловой энергией потребителей в Мытищах и столичных районов Лианозово, Бибирево, Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, Свиблово, Ростокино.