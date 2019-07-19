В Домодедове осудили мошенников, продавших пенсионерам "обереги" на 19 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Семь человек осуждены Домодедовским городским судом в Подмосковье за хищение мошенническим путем у пенсионеров более 19 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Домодедовский городской суд признал семь участников организованной группы виновными в мошенничестве. С октября 2016 по сентябрь 2019 года злоумышленники, используя эфирное время на одном из местных телеканалов, распространяли информацию об услугах экстрасенсов, где был указан контактный телефон. Когда потерпевшие звонили по этому номеру, мошенники обещали за вознаграждение отправить по месту их жительства амулет, который должен избавить от любых недугов, порчи и сглаза, а также оберегать всех членов семьи. Обманутые граждане перечисляли деньги на счета банковских карт правонарушителей, а взамен почтовыми услугами получали сувенирные медальоны, которые никакой ценности не представляли", - рассказала Волк.

По фактам мошенничества полицией было возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размере"). Участники преступной группы были задержаны в различных регионах России.

По словам представителя МВД, потерпевшими признаны 30 человек, большая часть из которых пенсионеры. Общий материальный ущерб превысил 19 млн рублей. Двум подсудимым судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 4 лет и 10 месяцев до 6 лет, остальным мера наказания в виде лишения свободы судом определена условно. Приговор вступил в законную силу.