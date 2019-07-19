В Коломне стартует велофестиваль Summer Velo Cup 2019

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup 2019 стартует в подмосковном городском округе Коломна, участники смогут преодолеть дистанции длиной в 90, 50 и 30 километров. Об этом сообщается на портале правительства Московской области.

"20 июля в Коломенском городском округе Подмосковья впервые пройдет велофестиваль Summer Velo Cup 2019 - масштабный семейный праздник с велозаездами, развлекательной программой, мастер-классами и концертом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие имеет благотворительную направленность - все вырученные от вступительных сборов на фестивале средства организаторы направят в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.

Основная дистанция велопробега составит 90 километров - она будет приурочена к 90-летию Московской области.