Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дождь и гроза в ближайшие часы ожидаются в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в воскресенье.

"В ближайшие два часа с сохранением до 21:00 мск воскресенья в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", - сообщили в главке.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час местами по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с.