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Два человека погибли в результате пожара в бытовках возле Искры

В результате пожара полностью выгорели пять построек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. При пожаре на территории частной строительной компании возле Искры погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"ЧП произошло на территории населенного пункта Манихино под Истрой. На территории ООО "Стройбазис" загорелись бытовки. В результате пожара выгорело полностью пять построек и одна была повреждена огнем. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров. В ходе разбора завалов сгоревших бытовок обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка подмосковного МЧС ТАСС подтвердили факт пожара, но подробности не привели.

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