Более 3,8 тыс. образовательных учреждений Подмосковья проверят к началу учебного года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Московской области проверят перед началом учебного года все образовательные учреждения региона, которые находятся на балансе Минобразования области, - более 3,8 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Подмосковье в самом разгаре оценка готовности образовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному году. Проверке подлежат все учреждения: школы, детские сады, вузы, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. Всего свыше 3,8 тыс. объектов", - цитирует пресс-служба Забралову.

По данным пресс-службы, проверки, в ходе которых оценивается соответствие санитарным и пожарным нормам, продлятся до конца лета. "В зоне повышенного внимания - обеспечение безопасности. Усилен контроль над питанием в школах и детских садах - пищеблоки, кухни и столовые проверяются особенно тщательным образом", - добавила Забралова.