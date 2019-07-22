Более 1,7 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. многодетных семей в Подмосковье получили земельные участки в первом полугодии 2019 года, этот показатель вдвое выше результатов аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"С начала 2019 года свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом 2018 году (909 земельных участков). Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили 25 367 семей", - процитировали в пресс-службе министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Как отметили в пресс-службе, по итогам первого полугодия лидерами среди муниципалитетов по обеспечению землей многодетных семей стали такие городские округа, как Балашиха, Дубна, Химки, Серпухов, Павловский Посад.

"В настоящее время в муниципальных образованиях ведется активная работа по формированию земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми. Сформировано 2392 земельных участка, еще 2731 участок находится в стадии формирования", - добавили в пресс-службе.

Программа по предоставлению бесплатных земель многодетным семьям существует в Московской области с 2011 года.