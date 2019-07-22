Карнавал судов и флайборд-шоу пройдут в День военно-морского флота в Солнечногорске

Москва, 22 июля. /ТАСС/. Арт-фестиваль "Сенежский причал", посвященный празднованию Дня военно-морского флота, пройдет 28 июля в Подмосковье. Гости фестиваля увидят карнавал самодельных судов и водное флайборд-шоу (полеты и выполнение трюков над водой на специальной доске). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации городского округа Солнечногорска.

"В рамках празднования Дня военно-морского флота и подготовки к 90-летнему юбилею Солнечногорья на набережной озера Сенеж пройдет арт-фестиваль "Сенежский причал". Посетители увидят карнавал самодельных судов "Потешный флот", водное флайборд-шоу и посоревнуются в плавании без весел "Веселой регаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в концертной программе арт-фестиваля гостям праздника покажут шоу африканских барабанщиков, и все желающие смогут импровизировать вместе с виртуозами. Организаторы мероприятия проведут "Фестиваль песочных скульптур", где маленькие гости смогут слепить из песка свой замок. Также для детей и молодежи запланированы теннисный турнир "Киндер-нашествие" и турнир по пляжному волейболу.