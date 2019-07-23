Две компании в Подмосковье оштрафованы за загрязнение рек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компании "Подолино" и "Территория комфорта - Клязьма" оштрафованы за загрязнение рек и нарушение правил обращения с отходами. Общая сумма штрафа составила 160 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Инспекторам эконадзора удалось предотвратить ущерб двум водным объектам в Солнечногорском городском округе и в Химках <...> По итогам расследования на оба общества были наложены штрафы на общую сумму 160 тыс. рублей. Компании получили предписание об устранении нарушений, исполнение которых находится на контроле надзорных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Солнечногорске в ходе проверки было установлено, что ООО "Подолино" вблизи одноименной деревни построило бетонный коллектор, по которому ливневые стоки отводились от зданий жилого и хозяйственного назначения в реку Горетовка. При этом у компании нет разрешения на пользование водным объектом.

"Территория комфорта - Клязьма" в Химках построила контейнерную площадку для сбора отходов на мосту через реку. Переполненные пластиковые контейнеры были размещены под открытым небом и могли стать причиной загрязнения реки.