Стадион "Орбита" в Дзержинском планируют реконструировать

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют провести реконструкцию стадиона "Орбита" в Дзержинском. Капитальный ремонт на спортивном объекте не проводился более 50 лет, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Стадион - это центр притяжения в городе: занятия спортом, проведение различных праздников, мероприятий. У нас существует программа, по которой мы выделили средства на благоустройство центральных стадионов. В частности, проведены работы в Кашире, Королеве, Одинцове. В Дзержинском тоже должны быть заметны перемены. Прошу предоставить проект реконструкции этого стадиона", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева на встрече с местными жителями, на которой присутствовали члены правительства.

В пресс-службе добавили, что стадион "Орбита" - единственный мультиспортивный объект в муниципалитете. Он был построен в 1962 году, и на нем ни разу не проводился капитальный ремонт. На стадионе необходимо сделать футбольное поле с подогревом, трибуны на 1 тыс. мест, легкоатлетический сектор и мачтовое освещение.

Кроме того, в Дзержинском планируется благоустроить улицу Ленина, где будет создана пешеходная зона.

"В Дзержинском отстает благоустройство, нужно обеспечить перемены, проработать этапы. Наша задача сделать это в 2019-2020 годах", - добавил Воробьев.