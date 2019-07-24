Инфраструктуру в индустриальном парке в Волоколамске создадут в начале 2020 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать инфраструктуру в индустриальном парке "Волоколамск" в начале 2020 года, в настоящее время на участке ведутся работы по строительству внешних сетей электро и газоснабжения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Инфраструктура в индустриальном парке "Волоколамск" будет готова в начале 2020 года <...> Новая площадка для развития бизнеса будет размещена на земельном участке более 60 га, в непосредственной близости от железнодорожной ветки и Новорижского шоссе", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, слова которого приводит пресс-служба, создание индустриального парка повысит инвестиционную привлекательность Волоколамска и увеличит количество рабочих мест в муниципалитете.

"Площадка будет полностью обеспечена необходимой инфраструктурой, уже сейчас ведутся работы подрядчиком по строительству внешних сетей электро и газоснабжения", - добавил Хромов.

Зампред отметил, что для потенциальных инвесторов предусмотрен ряд льгот. В частности, компании смогут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимости земельного участка.

"Также резиденты индустриального парка смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и новой мерой поддержки Московской области - инвестиционным налоговым вычетом", - добавил Хромов.