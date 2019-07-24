ФАС заподозрила подмосковный Минстрой в сговоре на строительных тендерах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила Министерство строительства Московской области и две компании в сговоре на тендерах по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, котельных и музыкальной школы. Об этом говорится в сообщении службы в среду.

"ФАС России возбудила дело в отношении ООО "НВБ Строй" и ООО "СТК-3" по признакам заключения и реализации картельного соглашения при подготовке и участии в закупках на выполнение работ по строительству объектов социальной инфраструктуры в Московской области (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Объектами торгов, в том числе, стали фельдшерско-акушерские пункты, котельные и музыкальная школа. Кроме того, компании подозреваются в сговоре с Министерством строительного комплекса Московской области - заказчиком торгов (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции)", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, это дело было инициировано ФАС и Московским областным управлением ФАС совместно с правоохранительными органами. "Сочетание картелей и сговоров с заказчиками является особо опасным явлением и потенциально создает риски кратного увеличения ущерба для государственного бюджета", - процитировали его в сообщении.