Антимусорные рейды начались в лесах Подмосковья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патрулирование лесных территорий для предотвращения несанкционированного сброса отходов началось в Подмосковье, сообщила в среду пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"Сегодня во всех муниципальных образованиях Подмосковья началось патрулирование территорий гослефонда, направленное на предотвращение несанкционированного сброса мусора на землях лесного фонда Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках операции "Антимусорный рейд" состоится около 500 патрулирований с участием представителей лесного фонда, правоохранительных органов, общественников и журналистов.

В пресс-службе отметили, что за аналогичный период в прошлом году было проведено 182 патрулирования и составлен 41 протокол за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Как сообщили ТАСС в комитете, антимусорные рейды продлятся в Подмосковье до 31 июля.