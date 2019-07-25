Более 360 тыс. га пахотных земель введено в оборот в Подмосковье с 2013 года

Москва, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 360 тыс. га сельскохозяйственных земель Московской области ввели в оборот с 2013 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В сельскохозяйственный оборот с 2013 года в Московской области введено уже более 360 тыс. га. В том числе, в текущем году мы ввели в сельхозоборот более 10 тыс. га. Это позволило увеличить процент использования пахотных земель до 84% (от общего числа земель сельскохозяйственного назначения на территории Подмосковья - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

В пресс-службе уточнили, что в 2019 году планируется ввести в оборот земли в Егорьевском, Можайском, Волоколамском, Клинском, Каширском и Истринском городских округах.

"До конца года мы планируем еще порядка 50 тыс. га ввести в оборот и выйти на показатель 88% уровень использования пахотных земель", - дополняется в сообщении.