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Полиция окружила лесополосу, где прячется предполагаемый убийца женщины в Раменском

По словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник оказывает активное сопротивление

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции окружили лесополосу в Подмосковье, где скрывается подозреваемый в убийстве женщины на глазах ее ребенка. Предполагаемый злоумышленник оказывает сопротивление, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"В данный момент в Ногинском районе группа захвата осуществляет задержание подозреваемого. Лесополоса, где он скрывается, окружена. Злоумышленник оказывает активное сопротивление. Известно, что подозреваемого зовут Артем Шустов, он 1981 года рождения", - рассказал собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

В пресс-службе подмосковного главка МВД ТАСС ранее рассказали, что мужчина ударил ножом женщину на детской площадке в подмосковном Раменском и скрылся. Полиция нашла его машину брошенной в Ногинске.

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Россия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова
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