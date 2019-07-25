Полиция окружила лесополосу, где прячется предполагаемый убийца женщины в Раменском

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции окружили лесополосу в Подмосковье, где скрывается подозреваемый в убийстве женщины на глазах ее ребенка. Предполагаемый злоумышленник оказывает сопротивление, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"В данный момент в Ногинском районе группа захвата осуществляет задержание подозреваемого. Лесополоса, где он скрывается, окружена. Злоумышленник оказывает активное сопротивление. Известно, что подозреваемого зовут Артем Шустов, он 1981 года рождения", - рассказал собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

В пресс-службе подмосковного главка МВД ТАСС ранее рассказали, что мужчина ударил ножом женщину на детской площадке в подмосковном Раменском и скрылся. Полиция нашла его машину брошенной в Ногинске.