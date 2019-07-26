Первая плазменная установка сжигания мусора может появиться в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области могут поставить первую в регионе плазменную установку для сжигания бытового мусора в начале 2020 года, чтобы не перевозить отходы на большие расстояния и за счет этого делать их вывоз для жителей дешевле. Сейчас технология обсуждается с разработчиком, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Возможность применения предлагаемой установки плазменной утилизации отходов мы обсудили с руководством "Экоспаса", с которым мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по освоению промышленного производства и внедрению таких установок у нас в Подмосковье. Такие установки могут спокойно работать в таких маленьких городках как Химик или Монино, или ЗАТО Восход с небольшой численностью населения, так как они компактные <…> Думаю, что первая такая установка может появиться уже в начале следующего года, а для местных жителей, где будет применяться плазменная утилизация отходов, тариф на обращение с отходами будет снижен", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Мобильный комплекс переработки "Экоспаса" состоит из сортировочной линии, реактора с системой дожига при температуре до 1700 градусов и водяного фильтра очистки выходящих газов. Он предназначен для обезвреживания отходов I-IV классов опасности, в том числе твердых коммунальных отходов. Один реактор может сжигать до одной тонный отходов в час или 6 тыс. т в год и обслуживать территорию с населением до 100 тыс. человек.

Опытно-промышленной установке плазменного сжигания предстоит пройти государственную экологическую экспертизу, добавили в ведомстве. Министерство ЖКХ будет содействовать разработчикам в этом и поможет организовать общественные слушания. Они могут пройти в одном из бывших военных городков.

В министерстве отметили, что задачу находить и внедрять передовые технологии утилизации бытового мусора, чтобы локализовать процесс обращения с ним, поставил задачу губернатор Московской области Андрей Воробьев.