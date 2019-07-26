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Южный обход Подольска планируется открыть до конца года

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, общая протяженность дороги со съездами составит более 1,3 км, по ней можно будет ехать со скоростью 60 км/ч по четырем полосам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подрядчик приступил к подготовке строительства южного обхода Подольска в Московской области. Строительно-монтажные работы начнутся в августе, рабочее движение по трассе планируется открыть до конца года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подольске стартовало строительство дороги Южный обход города Подольска (улица 43-й Армии). <…> Завершить строительство должны в первом квартале 2020 года, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, рабочее движение на участке планируется открыть до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, которые приведены в сообщении, общая протяженность дороги со съездами составит более 1,3 км, по ней можно будет ехать со скоростью 60 км/ч по четырем полосам. Пропускная способность трассы составит порядка 24 тыс. автомобилей в сутки, добавил он.

Министр отметил, что за строительство этой дороги проголосовали более 2,2 тыс. человек на портале взаимодействия с властью "Добродел". Трасса будет начинаться от кругового движения на улице Кирова и соединится с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской.

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