Южный обход Подольска планируется открыть до конца года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подрядчик приступил к подготовке строительства южного обхода Подольска в Московской области. Строительно-монтажные работы начнутся в августе, рабочее движение по трассе планируется открыть до конца года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подольске стартовало строительство дороги Южный обход города Подольска (улица 43-й Армии). <…> Завершить строительство должны в первом квартале 2020 года, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, рабочее движение на участке планируется открыть до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, которые приведены в сообщении, общая протяженность дороги со съездами составит более 1,3 км, по ней можно будет ехать со скоростью 60 км/ч по четырем полосам. Пропускная способность трассы составит порядка 24 тыс. автомобилей в сутки, добавил он.

Министр отметил, что за строительство этой дороги проголосовали более 2,2 тыс. человек на портале взаимодействия с властью "Добродел". Трасса будет начинаться от кругового движения на улице Кирова и соединится с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком на пересечении улиц Академика Доллежаля и Ленинградской.