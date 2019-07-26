Рыцарский турнир и средневековая ярмарка. В Подмосковье отрывается фестиваль реконструкции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гости фестиваля исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор IX", который пройдет в Подмосковье 27-28 июля, смогут посетить ремесленные мастер-классы и понаблюдать за рыцарскими турнирами, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"27 июля в 14:00 состоится официальное открытие одного из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор IX". Мероприятие пройдет с 27 по 28 июля на территории строящегося славянского культурно-исторического центра "Кремль имени Евпатия Коловрата" рядом с деревней Карманово городского округа Зарайск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гостям фестиваля представят реконструкцию исторических сражений, показательные выступления по средневековому бою, конные, лучные и рыцарские турниры. Участники также смогут посетить ремесленные мастер-классы, квесты и ярмарку товаров средневекового быта.

Площадки фестиваля начнут работу в 11:00. Вход будет бесплатным. "От Зарайского кремля будут организованы автобусы до места проведения мероприятия. Маршруты будут действовать 27 июля с 10:00 до 23:00, 28 июля с 10:00 до 19:00, интервал - 30 минут", - отмечается в сообщении.