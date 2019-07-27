Порядка 80 зарубежных художников распишут фасады домов в подмосковной Трехгорке

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международный Фестиваль уличного искусства Urban morphogenesis "Культурный код" состоится в Московской области в августе, около 80 иностранных художников распишут фасады 36 домов в микрорайоне Трехгорка. Об этом сообщила журналистам в субботу министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Зарубежные художники - участники международного фестиваля уличного искусства уже начали работать в Подмосковье. Первыми в рамках фестиваля приехали TheLondonPolice, Vesod, Okuda.

"Известные во всем мире художники из 26 стран распишут фасады 36 домов в микрорайоне Трехгорка Одинцовского городского округа Московской области. Всего 38 тыс. кв. м поверхностей", - сказала Пдещева.

Она уточнила, что участие в фестивале примут 76 уличных художников из Испании, США, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, Австралии, Португалии, Англии, Италии, Франции, Бразилии, Аргентины, Канады, Индонезии, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Мексики, Тайланда, а также художники из Московской области.

По ее словам, 31 августа состоится финал фестиваля, во время которого будет окончена работа на стене дома площадью в 900 кв. м. Также в этот день состоится праздничное открытие уличного музея. Для гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.

"Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Мы знаем, что жизнь люди воспринимают, воспринимая городскую среду в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются. Здесь растут дети. Этот фестиваль - в том числе современное воспитание молодых людей. Юные жители этого микрорайона интегрируются в мероприятие - видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков", - отметила Плещева.

О фестивале

Как сообщила пресс-служба госуправления соцкоммуникаций, проект "Фестиваль "Культурный код" в рамках международного арт-фестиваля "Urban morphogenesis" получил президентский грант в размере 9,4 млн рублей.

"Жители подмосковного микрорайона также поддержали идею организации фестиваля и с нетерпением ждут открытия музея под открытым небом. Красивые картины на фасадах домов - это положительный опыт благоустройства", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, наибольшее число художников - участников международного фестиваля будет одновременно находиться на площадке в подмосковной Трехгорке 5 августа. В этот день запланировано проведение работ сразу на 12 объектах.

"Фестиваль является социально-значимым проектом, направленным на создание культурной достопримечательности, посредством современного искусства (мурал-арт) на территории Московской области и обмен опытом участников из Подмосковья с зарубежными специалистами. Организатором фестиваля выступает фонд развития современного искусства при поддержке главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа Одинцово", - заключается в сообщении.