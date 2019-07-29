Органическая ферма открылась в Волоколамске

ШУЛЬГИНО /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Органическая ферма М2, рассчитанная на 3,8 тыс. голов скота, открылась на территории Волоколамска, объем инвестиций в проект составил 6 млрд рублей.

"Мы сегодня открываем агрохолдинг под названием М2, который является продолжением деятельности компании автомобильного холдинга Major на территории Московской области", - сказал на презентации фермы президент Major Auto Михаил Бахтиаров.

Ферма расположилась на участке порядка 4,5 тыс. га. Создано более 200 рабочих мест со средней заработной платой 50 тыс. рублей. На территории фермы расположились несколько коровников, овчарня и козлятник. Для обеспечения животных свежей травой круглый год здесь функционирует гидропонный цех. Также на ферме имеются молочный, мясной и хлебобулочный цеха, в местном птичнике содержатся около 13 тыс. птиц. Объем производимого на ферме молока составит около 5 тыс. тонн в сутки.

"Это уникальное хозяйство для Подмосковья, совершенно новое, технологичное предприятие, ориентированное на продукцию эко и био. Все технологии производства кормов и молока, продуктов из молока, из мяса полностью соблюдают технологии Евросоюза. В этом смысле мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, по качеству содержания животных, по технологии", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что на ферме установлены роботизированные системы доения. "Здесь отсутствует человеческий фактор, каждый раз при дойке каждого животного автоматика оценивает качество молока. Если вдруг есть какие-то сомнения в том или ином показателе, то молоко уже не идет в общее хранение, а отделяется, и уже дальше принимаемся решение, что с ним делать", - добавил министр.

Ход работы фермы проверили также губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Соглашение о сотрудничестве в рамках открытия органической фермы М2 в Волоколамском районе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.