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Около 270 учителей привлекут для работы в подмосковные села к 2020 году

Сейчас школы региона укомплектованы педагогическим составом более чем на 98%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья к 2020 году планируют привлечь почти 270 учителей для работы в школах в сельской местности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"К 2020 году в подмосковные образовательные учреждения, находящиеся в сельской местности, привлекут 269 учителей. Наибольшая потребность в сельских педагогах наблюдается сейчас в Ленинском, Одинцовском городском округе и Домодедове", - приводя в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, в настоящее время школы Подмосковья укомплектованы педагогическими составами более чем на 98%.

"Мы регулярно анализируем потребность в педагогических кадрах. Разрабатываем новые методы привлечения лучших специалистов. Например, у нас успешно работает программа "Социальная ипотека", в этом году сертификат получат 90 специалистов сферы образования", - добавила Забралова.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию анонсировал программу "Земский учитель". Ее главной целью является обеспечение школ сел и малых городов преподавателями. Старт программы намечен на 2020 год. Педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

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