Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появятся в селах Подмосковья

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" заработают в сельской местности Подмосковья с сентября. Школы будут оборудованы 3D-принтерами и шлемами виртуальной реальности, сообщила в среду пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в сельской местности Московской области заработают 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Уже в сентябре в школы поступит новое современное оборудование: 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и другое высокотехнологичное оборудование для проектной деятельности", - приводят в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, педагоги центров "Точка роста" проходят дополнительное обучение.

"Уже 414 учителей в формате онлайн дополнительно освоили информатику, технологию и ОБЖ. Еще 90 педагогов со всех территорий Подмосковья до конца августа пройдут обучение новым технологиям в кванториуме Владимира. Эти занятия помогут учителям освоить современное оборудование и применить его в дальнейшем на своих уроках", - отметила Забралова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.