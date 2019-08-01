Подмосковье обогнало Москву по числу взыскиваемых с водителей штрафов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская область обогнала Москву по числу взыскиваемых с водителей штрафов ГИБДД. Согласно данным подмосковной службы судебных приставов, если в столице судебным приставам за полгода поступило на взыскание почти 1,5 млн штрафов ГИБДД (на общую сумму 1,15 млрд рублей), то областные приставы за полгода возбудили более 1,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД (на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей).

В УФССП по Московской области подтвердили почти двукратный рост поступлений штрафов ГИБДД на принудительное взыскание. "В первом полугодии этого года в области на 850 тыс. увеличилось количество поступивших [приставам] постановлений органов Госавтоинспекции", сообщили ТАСС в пресс-службе УФССП про Московской области.

За последние несколько лет на дорогах Подмосковья выросло число комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах - с 246 в 2016 году до 1,4 тыс. в 2019 году (1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных). В Москве размещено более 2 тыс. камер (примерно четверть из них являются муляжами).