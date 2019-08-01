Строительство завода по производству сыров в Наро-Фоминске начнется в 2020 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Строительство завода по первичной переработке молока и производству сыров начнется в Наро-Фоминске в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В Наро-Фоминском городском округе начнется строительство завода по первичной переработке молока и производству сыров агрохолдинга "Рота-Агро" в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, проектная мощность предприятия составит до 60 тонн переработки молока в сутки или около 6 тонн готовой продукции.

"По плану проектные работы завершатся до конца 2019 года. Строительство предприятия, включая монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию, будет проведено за полтора года. Собственные инвестиции компании в проект составят порядка 600 млн рублей", - добавил Разин.

В пресс-службе отметили, что предприятие будет строиться и вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала будет создан цех первичной переработки молока и оборудована автоматизированная линия по производству мягких сыров. После планируется запустить линии производства твердых и полутвердых сыров.