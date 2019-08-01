КОИБы используют на выборах муниципальных депутатов в 11 округах Подмосковья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на выборах муниципальных депутатов в сентябре будут работать в 11 подмосковных округах, в четверг в ходе заседания Избирательной комиссии Московской области сообщил председатель избиркома Илья Березкин.

"Городские округа, от которых мы получили запрос на принятие КОИБов, у кого в бюджетах заложены средства на техническое сопровождение КОИБов, он у нас определен в количестве 11 муниципалитетов", - сказал Березкин.

Как отметили в пресс-службе Мособлизбиркома, на выборах в сентябре КОИБы будут использованы на территории Власихи, Волоколамска, Воскресенска, Краснознаменска, Лотошина, Протвина, Пушкина, Пущина, Реутова, Шатуры, Щелкова. Всего будут функционировать более 460 комплексов.

Выборы депутатов в Советы депутатов муниципальных образований Московской области пройдут в единый день голосования 8 сентября в 31 муниципалитете.