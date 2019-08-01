Власти Подмосковья предоставят жилье 22 многодетным семьям до конца года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 20 многодетных семей Московской области, воспитывающих семь и более детей, в текущем году получат жилье за счет средств регионального бюджета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"В рамках областной программы Московской области "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 22 семьи в текущем году приобретут жилье за счет региона: половина из них уже купили жилые помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в семьях, о которых идет речь, воспитывают в общей сложности 170 детей.

"Программа, которую в народе называют "Семь плюс", предоставляет возможность семьям Подмосковья получить 100% субсидию на приобретение жилых помещений", процитировали в сообщении министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.

Программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. Принять участие в программе могут многодетные семьи, в том числе матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, имеющие семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающие совместно с ними. С 2013 года субсидии на приобретение жилья получили 180 семей.