Жители Подмосковья могут посмотреть карту безопасных аттракционов на региональном портале

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жители Московской области могут узнать расположение прошедших проверку аттракционов на геоинформационном портале Московской области, на сайте приводятся сведения о каждом зарегистрированном аттракционе. Об этом в пятницу сообщается на портале правительства Подмосковья.

"Карта аттракционов, допущенных к эксплуатации, опубликована на геоинформационном портале Подмосковья, ресурс предоставляет потребителям подробную информацию о каждой зарегистрированной единице такой техники", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона, проверка аттракционов проводится в три этапа в рамках профилактической операции "Безопасная карусель". В результате первых двух этапов проверки в текущем году специалисты допустили к эксплуатации более 440 аттракционов. Третий этап проверки пройдет с 19 по 24 августа.

Всего на территории Московской области зарегистрировано около 1 тыс. аттракционов.

"У входа на аттракцион должны быть размещены регистрационный талон, сведения о прохождении технического осмотра и допуске к эксплуатации", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как отмечается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, одной из его основных задач является осуществление надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в том числе аттракционов. За это направление отвечает управление Гостехнадзора.