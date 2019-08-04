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Прокуратура начала проверку после заболевания детей ротавирусом в подмосковном лагере

В больницу доставили 11 человек, 10 из которых - дети

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с массовым заболеванием детей ротавирусом в детской лагере "Солнечный олимп" в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Дети, проживавшие в лагере, 3 августа были доставлены в медицинское учреждение с подозрением на ротавирусную инфекцию. Проведение проверки поручено Коломенской городской прокуратуре, которая совместно с контролирующими органами даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию пребывания детей в лагере", - сообщил представитель прокуратуры.

Ранее в экстренных службах сообщили, что дети были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Доследственную проверку проводит и Главное следственное управление СК РФ по Московской области. Всего в больницу были доставлены 11 человек, в том числе 10 детей.

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Россия
Количество отравившихся в детском лагере в Подмосковье выросло до 11 человек
СК проводит проверку
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