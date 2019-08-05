Медаль в честь 90-летия Московской области учредили в регионе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Юбилейную медаль "90 лет Московской области" учредили в Подмосковье. Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано в понедельник на портале регионального правительства.

"В соответствии со статьей 3 закона Московской области № 104/2014-03 "О наградах Московской области" постановляю: учредить юбилейную медаль "90 лет Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медалью будут награждать людей, внесших вклад в развитие Московской области, в том числе за достижения в сферах экономики, производства, науки, техники, строительства, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта и других общественно значимых сферах.

Согласно документу, на лицевой стороне медали будет изображен герб Московской области, на оборотной стороне будет выполнена надпись "90 лет Московской области". В этом году Московская область отметит 90 лет со дня образования