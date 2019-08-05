Фестиваль "Сыр Пир Мир" пройдет в Подмосковье с 9 по 11 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Сыр Пир Мир", который пройдет в Истринском районе Подмосковья с 9 по 11 августа, ожидают участия 300 фермеров из 44 регионов России, сообщил в понедельник сыровар Олег Сирота на пресс-конференции в ТАСС.

"К нам уже едут 300 фермеров и сыроваров, которые везут 100 тонн сыра. Такого количества сыра на одном фестивале в России уж точно никогда еще не было <...> В прошлом году были участники из 34 регионов, в этом году - из 44 регионов нашей страны, уже большинство регионов к нам приехало <...> К нам едут сыровары от Калининграда на западе и до Иркутска, от Архангельска, Ленинградской области и Карелии на севере до территории Кавказа, Адыгеи, Краснодара и Крыма на юге", - сказал Сирота.

Он уточнил, что Подмосковье на фестивале представят 85 фермеров и сыроваров из 31 муниципалитета. На мероприятии ожидают 70-100 тыс. посетителей. "Площадь фестиваля в том году была 4 га, в этом 12. Парковки в прошлом году были 10 га, в этом году парковок будет 21 га", - добавил Сирота.

Как отметила руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина, организаторы подготовили специальную программу для детей. "Мы готовим сюрприз <...> У нас будет огромная, самая большая сырная карта России <...> На карте будут выложены все сыры всех производителей, которые туда приедут", - сказала Галкина.

На фестивале также состоится конкурс "Лучший сыр России". Международное жюри с представителями из Франции, Швейцарии, Германии и Италии выберет победителей, которые в ноябре 2019 года представят свою продукцию на чемпионате мира по сырам в Италии.