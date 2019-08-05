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Минэкологии Подмосковья оштрафовало компанию за незаконную добычу полезных ископаемых

Сумма штрафов составила 700 тыс. рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало ООО "Независимая нерудная компания" за незаконную добычу полезных ископаемых и организацию незаконной свалки, сумма штрафов составила 700 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО "Независимая нерудная компания", которое ведет разведку и добычу полезных ископаемых вблизи деревни Сысоево Истринского городского округа <...> В ходе расследования установлено, что общество допустило нарушение лицензионных условий, ведя добычу за пределами горного отвода. Общая площадь незаконной разработки превысила 36 тыс. кв. м. <...> По итогам расследования на недродобытчика наложены штрафы на общую сумму 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работники компании на водосборной площади участка добычи также организовали незаконную свалку, состоящую в основном из боя железобетонных изделий, который сваливали на открытом грунте. Площадь навалов мусора составила порядка 3 тыс. кв. м.

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