Минэкологии Подмосковья оштрафовало три компании за стихийные свалки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало три компании за организацию незаконных свалок, общая сумма штрафов составила 670 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе работы по выявлению нарушений правил обращения с отходами сотрудники Минэкологии обнаружили еще три незаконные свалки <...> По итогам административных расследований все три организации были оштрафованы на общую сумму 670 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в поселке Первомайский Истринского городского округа выявили скопления отходов на земельном участке, арендуемом компанией "Транспортная логистическая компания" - на площади около 3 тыс. кв. м были свалены строительные отходы и порубочные остатки. В поселке Светлые Горы городского округа Красногорск также была обнаружена свалка отходов, относящихся к IV классу опасности, виновником признана ООО "Победит".

"Еще более грубое нарушение совершило ООО "Управляющая компания "Стройдомсервис", работники которого в поселке Малые Вяземы Одинцовского городского округа не только складировали коммунальные отходы и порубочные остатки, но и сжигали их", - добавили в пресс-службе.