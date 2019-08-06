Школьники и студенты Подмосковья смогут получить карту "Стрелка" с обновленным дизайном

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Школьники и студенты Московской области с 15 августа смогут приобрести в многофункциональных центрах (МФЦ) транспортную карту "Стрелка" с изображением героев мультфильма "Белка и Стрелка". Карты с новым дизайном будут выпущены ограниченным тиражом в 50 тыс. экземпляров, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Транспортные карты "Стрелка" появятся в новом космическом дизайне - на них будут изображены персонажи мультипликационного фильма о собаках-космонавтах "Белка и Стрелка" производства российской киностудии "КиноАтис". Обновленные транспортные карты "Учащегося" и "Учащегося сельской местности" будут доступны с 15 августа в МФЦ Подмосковья", - говорится в сообщении.

По словам замглавы министерства Святослава Иванова, карты в новом дизайне будут выпущены ограниченным тиражом в 50 тыс. экземпляров. "Стрелку" с изображением героев мультфильма учащиеся смогут получить в течение всего года - для этого необходимо заранее подать заявку на региональный портал госуслуг.

"Для нас с коллегами это уже не первый опыт выпуска карты "Стрелка" в специальном дизайне, но впервые мы выпускаем особенную карту для школьников и студентов. Транспортной картой с космическим дизайном можно оплачивать проезд на маршрутах общественного транспорта Московской области со скидкой с учетом льготы. Это современный, удобный и безопасный инструмент оплаты проезда для наших школьников и студентов", - цитирует его пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, единая транспортная карта "Стрелка" с льготной тарификацией была введена в обращение в 2016 году. При оплате проезда картой "Стрелка" с льготами для учащихся предусмотрена скидка 50%, а с 36-й поездки скидка на проезд составит 99%.