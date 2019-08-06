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Голосование по выбору дворов для благоустройства началось в Подмосковье

На голосование вынесено более 6,5 тыс. дворов Подмосковья

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Голосование по выбору дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2020 году, началось в Московской области, жители региона смогут принять участие в голосовании на портале "Добродел". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Сегодня началось голосование на портале "Добродел" по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году. По результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование вынесено свыше 6,5 тыс. дворов Подмосковья. В первые же часы на портале проголосовало более 1,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во дворах приведут в порядок детские площадки, лавочки, информационные стенды, заменят наружное освещение, посадят клумбы.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% дворовых территорий.

"Добродел" - портал (dobrodel.mosreg.ru), созданный по постановлению правительства Московской области в 2015 году для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти.

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