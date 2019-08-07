Госпожнадзор выявил более 1,5 тыс. нарушений в образовательных учреждениях Подмосковья

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. нарушений выявлено сотрудниками Госпожнадзора при проведении комплексных проверок образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по Московской области сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Сергеев.

"Органами государственного пожарного надзора проведено 1,3 тыс. проверок образовательных учреждений, в том числе более 600 - внеплановые. По результатам выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено 20 юридических и 137 должностных лиц", - отметил Сергеев.

Он также рассказал, что сотрудники надзорной деятельности с начала года провели более 13 тыс. профмероприятий, в том числе более 4 тыс. тренировок по эвакуации людей и порядка 9 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом и детьми по вопросам соблюдения мер комплексной безопасности.

В настоящее время при проверке учебных учреждений сотрудники Госпожнадзора особое внимание уделяют проверке знаний обслуживающего персонала в случае эвакуации детей при пожаре, проведению испытаний систем противопожарной защиты зданий и дублированию сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.