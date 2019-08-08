Ливень, гроза, град и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в ночь на 9 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сильный дождь и ветер, а также гроза ожидаются в ночь на пятницу в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ночь на 9 августа с сохранением в течение дня пятницы по Московской области ожидаются сильный дождь, в отдельных районах гроза, град, ветер с порывами до 23 м/с", - сообщили в региональном главке.

В МЧС Московской области советуют по возможности оставаться дома, не стоять вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, при передвижении на автомобиле - переждать ливень на обочине дороги.