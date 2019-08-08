Расчистку участка реки Куновки в Талдомском округе Подмосковья завершат в 2020 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья объявило конкурс по расчистке участка реки Куновки и руслового пруда в Талдоме, работы планируется завершить в 2020 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

"Минэкологии объявило конкурс по расчистке участка реки Куновки и руслового пруда в Талдомском городском округе. Планируется расчистить отрезок длиной 1,6 км в черте поселка городского типа Запрудня, на участке, который начинается от пересечения реки с автомобильной дорогой <...> Согласно расчетам, в ходе работ предстоит удалить почти 100 тыс. куб. м иловых отложений. Работы завершатся в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, необходимость расчистки вызвана тем, что водоток в русле Куновки затруднен, само русло и пруд зарастают, а на дне образовалась мощная масса иловых отложений. Расчистка позволит восстановить водоток, предотвратить зарастание реки, оздоровить прибрежную зону и повысить качество воды.

Также в ведомстве отметили, что с 2010 года в регионе расчистили восемь рек. В текущем году также планируется провести работы по расчистке участка реки Лоши в Наро-Фоминске.