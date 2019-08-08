Раздельный сбор мусора в Подмосковье позволил увеличить долю переработки с 9% до 20%

Согласно действовавшей до 2019 года территориальной схеме обращения с отходами в Московской области, по итогам 2018 года Подмосковье сгенерировало порядка 4 млн тонн бытового мусора, из него 9% было переработано.

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Раздельный сбор бытового мусора, который повсеместно начал действовать в Московской области с начала 2019 года, позволил добиться 20% переработки коммунального мусора к настоящему моменту. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин.

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"Общий объем мусора, который собирается в два разных бачка и дальше направляется на сортировку или полигон, мы сегодня только благодаря раздельному сбору уже можем сокращать примерно на 20% за счет изъятия из него полезных фракций. Это средняя цифра [по Московской области]", - сказал Куракин.

Он отметил, что задача стоит довести эту долю до 50% в Подмосковье в рамках нового экологического стандарта обращения с отходами. А после запуска четырех мусоросжигательных заводов (первые два заработают в 2021 году, еще два - в 2022 году - прим. ТАСС) власти региона надеются прийти к нулевому захоронению бытового мусора.

Раздельный сбор отходов (РСО) официально заработал в Московской области с января 2019 года. Одномоментно ответственность за вывоз мусора перешла от мелких разрозненных и зачастую серых компаний к пяти региональным операторам, которые теперь работают в семи кластерах (на них условно поделена территория области). Из-за этого случился кратковременный сбой в работе, жители жаловались на навалы отходов на контейнерных площадках, однако ситуация стабилизировалась в том же месяце.

Сейчас, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в регионе около 20 тыс. контейнерных площадок, из них порядка 60% оборудованы под раздельный сбор отходов. Показатель обусловлен недостаточной вовлеченностью в РСО в частом секторе, дачных и садовых кооперативах.

Как собирают мусор в Подмосковье

Раздельный сбор отходов в Московской области основан на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер синего цвета жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй, серый - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша). Так же будет устроен раздельный сбор в Москве на первом этапе, который стартует с января 2020 года.

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году. Переход на раздельный сбор коммунальных отходов в стране - один из приоритетов реформирования отрасли, который ранее обозначил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.