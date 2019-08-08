В Подмосковье к 2021 году планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Власти Московской области рассчитывают завершить до конца 2020 года рекультивацию еще на пяти отработавших мусорных полигонах, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин.

"В этом году мы разработали семь новых проектов рекультивации полигонов, к реализации которых должны приступить в следующем году. Еще по пяти мы начали работу: "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). Их проекты были разработаны в прошлом году и вошли в федеральную программу "Чистая страна", - сказал он.

Куракин добавил, что работы на "Дубне Левобережной" скорее всего завершатся раньше - в течение полугода, потому что это сравнительно небольшой объект. "Эти объекты законтрактованы, по ним начинаем работать. Суммарно по этим пяти полигонам на два года цифра составляет 7,1 млрд рублей", - добавил он.

Еще по одному полигону "Слизнево", проект которого готов, планируется заключить контракт на рекультивацию в августе 2019 года, сказал Куракин.

Всего на территории Московской области было 39 полигонов, из них 24 закрыты, 15 продолжают работать. Общая площадь закрытых свалок, по данным Минэкологии региона, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Как сообщал в январе 2019 года губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям, на рекультивацию свалок в Подмосковье в 2019-2021 годах предполагается направить порядка 20 млрд рублей,

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология". В его рамках в Подмосковье впервые началась реабилитация отработавших объектов. Так, работы на первых трех завершились в 2018 году - "Каширский", "Электросталь" и "Быково". Сейчас идет рекультивация "Кучино", которая должна закончиться осенью 2019 года.