Шесть из 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроются до 2020 года

МОСКВА. 8 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Власти Московской области рассчитывают закрыть шесть из 15 действующих сейчас в регионе мусорных полигонов до 2020 года, их совокупная емкость сейчас составляет 1,1 млн тонн отходов в год. Это следует из опубликованной новой территориальной схемы обращения с отходами в Подмосковье.

Проект схемы вынесли на общественное обсуждение в январе 2019 года и несколько раз возвращали на доработку из-за поступивших замечаний. В июле документ был принят в окончательной редакции, но не опубликован.

"Постановление вышло, схему утвердили в июле", - подтвердил ТАСС принятие новой схема области министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Согласно новой территориальной схеме, в 2019 году в Подмосковье прекратят работать полигоны "Непейно" в Дмитровском округе, "Воловичи" в Коломенском округе, "Астапово" в Луховицком городском округе, "Храброво" в Можайском округе, "Каргашино" в Мытищах и "Алексинский карьер" в Клинском округе. Резонансные свалки "Ядрово" в Волоколамском округе и "Лесная" в Серпуховском округе будут остановлены до 2021 года и 2023 года соответственно, пока они продолжат принимать по 420 и 450 тыс. т мусора в год.

В территориальной схеме остался "Экотехнопарк" в деревне Щелканово в Рузском округе на территории отработанного горно-обогатительного комбината "Сычевский". Он ранее вызвал опасения местных жителей за состояние экологии. Инвестор планировал довести мощность комплекса в будущем до 1 млн т в год, однако в документе отмечается, что он будет принимать ежегодно до 350 тыс. т. до 2031 года (граница планирования территориальной схемы - 2030 год).

На один комплекс больше

Вместо 12 анонсированных губернатором Московской области Андреем Воробьевым комплексов по переработке отходов в документе отражены 13, из них как минимум три будут созданы на базе работающих сейчас полигонов: "Тимохово" в Богородском округе, "Храброво" и "Алексинский карьер". Таким образом эти три свалки не прекратят полностью существование, а продолжат функционировать в формате КПО до 2031 года.

Совокупная мощность 13 подмосковных КПО к 2021 году составит почти 6 млн т. Ранее власти региона заявляли о плане открыть в 2019 году еще девять к трем работающим сейчас комплексам (в округах Рошаль, Серебряные Пруды и Зарайск), однако из новой схемы следует, что к 2020 году будут запущены только семь новых КПО. Оставшиеся три комплекса "Озерная", "Солнечногорск" и объект на "Тимохово" должны заработать в 2020 году.

Когда потребуется чужой мусор

К 2021 году, когда все 13 КПО будут принимать мусор, мощность новой инфраструктуры Московской области по обращению с отходами составит 7,6 млн т в год. А в 2022 году, когда запустятся четыре запланированных мусоросжигательных завода (два МСЗ в 2021 и еще два в 2022 годах) и еще будут работать семь свалок старого образца, возможности инфраструктуры вырастут до 9,86 млн т. Половина мощности четырех МСЗ, то есть 1,4 млн т из этих 9,86 млн т будут забронированы под мусор из Москвы, говорится в документе. Как раз такой объем коммунальных отходов должна будет ввезти столица в Подмосковье в 2022 году на основании соглашения с регионом, о котором в январе 2019 года журналистам сообщил Хромушин.

При этом сама Московская область по итогам 2022 года сгенерирует порядка 4,2 млн т бытового мусора, то есть излишки с учетом столичного мусора составят около 4,3 млн т или почти 43%.

Сейчас в Московской области существует дефицит объектов для переработки и захоронения коммунального мусора, он составляет 3 млн тонн, сказал ранее ТАСС Хромушин. По итогам 2019 года его предполагается полностью закрыть за счет ввода в эксплуатацию новых КПО. Между тем мощность семи комплексов, которые предполагается запустить до конца 2019 года, - 2,8 млн тонн, согласно данным схемы.

Полигон "Тимохово" останется крупнейшим объектом для захоронения мусора в Московской области, он будет принимать почти 1,5 млн т бытовых отходов в год до 2031 года. Подавляющее большинство полигонов старого образца будут закрыты в регионе до 2027 года, останутся только "Торбеево" в Люберецком округе (будет закрыт до 2030 года) и "Тимохово".

Еще одна модернизация

Целевые показатели обращения с отходами Московской области практически не изменились в финальной версии схемы: власти региона рассчитывают достичь 99-процентной обработки коммунального мусора (то есть практически весь мусор должен попадать на какой-то объект по обращению с ним, а не на нелегальную свалку) и 47% переработки. Это позволит выполнить задачи национального проекта "Экология": 60% обработки и 36% переработки коммунальных отходов до 2024 года.

Доля захораниваемого на полигонах мусора упадет с 68% в 2019 году до 14% к 2023 году. Этот минимум сохранится до 2026 года, согласно схеме, а с 2026 года начнет расти и достигнет 16% в 2030 году. Это говорит о том, что к 2026 году возможности новой инфраструктуры будут исчерпаны и для дальнейшего снижения объемов складируемых на свалках отходов потребуется проводить очередную модернизацию системы, рассказывал ТАСС ранее советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.