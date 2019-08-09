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В МЧС сообщили, что сильный ветер в Подмосковье повалил 12 деревьев

В результате урагана никто не пострадал

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 10 деревьев повалило сильным ветром в Подмосковье, при этом никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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"В результате прохождения грозового фронта по территории Московской области, сопровождающегося сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, повалено 12 деревьев", - сообщили в областном главке МЧС.

По данным ГУ МЧС, семь деревьев упало в городе Пушкино, поселках Ельдигино и Лесные поляны и городе Богородский, в поселке Мамонтово и Старая Купавна упало два дерева. "В городе Серебряные Пруды упало одно дерево на линию электропередачи", - сообщили в региональном главке.

В данный момент проведена распиловка поваленных деревьев силами ЖКХ и муниципальных аварийно-спасательных подразделений.

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