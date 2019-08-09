Собственников машин планируют штрафовать в Подмосковье за парковку у мусорных контейнеров

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Московской области планирует установить ответственность владельца автомобиля за парковку машин у контейнерных площадок, препятствующих вывозу мусора. Соответствующий проект поправок в "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" опубликован в пятницу на сайте кабмина региона.

В действующей версии КоАП Московской области также есть штрафы за такую парковку, однако не прописано точно, какое именно гражданское лицо должно понести ответственность в случае нарушения.

"Статья 6.14. "Создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории". Часть 1 изложить в следующей редакции: осуществление собственниками транспортных средств действий (бездействие), препятствующих подъезду специализированных машин к площадкам с контейнерами или бункерами для сбора твердых коммунальных отходов", - говорится в документе.

Ответственность по этой статье для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 до 30 тыс. рублей.

Также в поправках предполагается уточнить, за какие именно недостатки внешнего вида мусорных контейнеров и бункеров нужно будет штрафовать: наказывать предполагают, если емкость для мусора грязная или неокрашенная, на ней есть ржавчина, коррозия, трещины, сколы или она деформирована. Однако требования к внешнему виду мусорных контейнеров и бункеров должны быть прописаны в правовых актах органов местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья, уточняется в проекте поправок в КоАП региона.

Штрафы за плохой внешний вид мусорных баков могут составить для граждан от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей.