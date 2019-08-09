Дорожные службы ликвидируют последствия непогоды на автодорогах Подмосковья

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дорожные службы ликвидируют последствия непогоды 8 августа на региональной сети автодорог. По данным синоптиков, за прошедшие сутки выпало около 10 мм осадков, что составляет 13% месячной нормы, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Оперативно проводятся работы по откачке воды в местах подтоплений <...> По прогнозам синоптиков, сильный ливень с ветром, который начался в Московской области вечером, будет идти до 18:00 мск 9 августа", - говорится в сообщении.

В настоящее время также с улиц и дорог убирают поваленные деревья.

На региональной сети автодорог задействовано порядка 800 единиц техники, совместно с оперативными службами осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. Проезд на дорогах не затруднен, говорится в сообщении.

Минтранс области призывает автомобилистов не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, линиями электропередач. Пешеходам следует быть аккуратными и не стоять рядом с незакрепленными конструкциями.