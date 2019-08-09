В двух подмосковных колледжах начнут обучать сыроделию

ИСТРА /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют оснастить колледжи в Волоколамске и Истре оборудованием для обучения сыроделию, сообщила журналистам первый заместитель председателя правительства - министр образования региона Ольга Забралова на фестивале "Сыр Пир Мир" в Истре.

"У нас 49 коллежей, большая программа по развитию образования. Есть близлежащие два колледжа в Волоколамске и Истре, мы их отремонтируем, приведем в порядок, оснастим оборудованием. Со следующего года уже пойдут первые выпускники к сыровару Олегу Сироте", - сказала Забралова.

Как уточнили в пресс-службе первого зампредседателя правительства, к разработке концепции модернизации колледжей власти планируют привлечь бизнес.

"К сожалению, нам сейчас очень часто приходится нанимать специалистов задорого <...> Не всегда этот опыт получается передавать нашим ребятам, поэтому нам нужно для реализации программы импортозамещения, для развития сыроварения сделать программу по обучению сыроваров и фермеров", - сказал Сирота.

Всероссийский фестиваль "Сыр Пир Мир" проходит в подмосковной Истре с 9 по 11 августа. Свою продукцию на мероприятии представляют порядка 300 фермеров из 44 регионов России.