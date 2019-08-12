Первые тактильные светофоры установили в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первые тактильные светофоры в качестве эксперимента установили в Подмосковье на территории Богородского округа, это позволит снизить количество ДТП с участием пешеходов на аварийных пешеходных переходах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Богородском городском округе в качестве эксперимента на потенциально опасных пешеходных переходах появились тактильные светофоры. Два светофора установили в Ногинске возле школы № 21 на улице Климова и на пересечении улиц Советская и Трудовая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что светофор представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед пешеходным переходом, дополнительно оборудованное светодиодами, которые дублируют основной сигнал пешеходного светофора. В пресс-службе пояснили, что тактильные светофоры устанавливаются преимущественно на аварийных переходах, где были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.

"Установленные тактильные светофоры позволят ликвидировать наезды на пешеходов в темное время суток, снизить количество ДТП с участием пешеходов, переходящих проезжую часть на запрещающий сигнал светофора из-за невнимательности или использования мобильного телефонов, что чаще всего происходит с молодыми людьми", - заключили в ведомстве.